Balıkesir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 81 yaşındaki emekli öğretmen Refik Güner'in evinde hareketsiz halde bulunması üzerine yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 81 yaşındaki emekli öğretmen Refik Güner evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta ikamet eden Güner'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Güner'in yerde hareketsiz yattığını tespit etti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Refik Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güner'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı