Ordu'da ahırda 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Ordu'da ahırda 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde, 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki O.Y. tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, ahırda 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kumrulu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki ahırda Akif Öztürk'ün cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenilen O.Y'yi (26) Altınordu ilçesinde suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
