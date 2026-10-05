81 ilden seçilecek genç delegeler COP31 için bildiri hazırlayacak

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıkları kapsamında hayata geçirilen "81 İlden 81 Genç Delege" çalışmasıyla, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin görüş ve çözüm önerileri ulusal ve uluslararası platformlara taşınacak.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları çerçevesinde "81 İlden 81 Genç Delege" çalışması başlatıldı.

Gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına etkin katılımını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışma kapsamında, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından her ili temsil etmek üzere bir asıl ve iki yedek genç delege belirlenecek.

Gençler iklim gündemine kendi illerinden bakacak

"81 İlden 81 Genç Delege" çalışmasıyla öğrencilerin yaşadıkları illerin coğrafi, çevresel, sosyal ve kültürel özelliklerinden hareketle iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularını değerlendirmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri hedefleniyor.

Delege seçimlerinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye ilişkin gözlemleri, özgün fikir ve çözüm önerileri ile araştırma ve ifade becerileri dikkate alınacak.

81 ilden 81 bildiri hazırlanacak

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen genç delegeler, COP31 temaları kapsamında kendi illerine ilişkin bildiri hazırlayacak.

Böylece Türkiye'nin farklı bölgelerindeki gençlerin iklim değişikliğine ilişkin deneyim, gözlem ve önerileri bir araya getirilerek 81 ilin gençlik perspektifinden iklim gündemi ortaya konulacak.

Her il için belirlenecek bir asıl ve iki yedek genç delegeye ait bilgiler ile hazırlanan bildiriler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaynak: AA