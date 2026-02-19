Haberler

81 ilde ramazanın ilk iftarı, şehit yakınları ve gazilerle yapılacak

Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ramazan ayının ilk gününde, Türkiye genelinde kurulacak 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları aynı sofrada bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' temasıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek iftar programına 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa ilişkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik hassasiyetini her yıl ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte yaparak ortaya koyduğunu belirtti. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Göktaş, istihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Göktaş, ramazanın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
