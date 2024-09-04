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81 ilde öğrenciler ücretsiz kitaplarına kavuşuyor

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Öğrencilere verilmek üzere hazırlanan ücretsiz ders kitapları 81 ilde dağıtıldı. Yeni müfredata uygun kitaplar 81 ilde öğrencilere verilmek üzere sıralarına konuldu. Ankara İl Eğitim Müdürü Yaşar Koçak öğrencilere verilmek üzere hazırlanan kitapları sınıflara kendi elleriyle dağıttı. Müfredatı değişen kitapların tamamlanarak dağıtıma hazır olduğunu söyleyen Koçak, öğrencilerin masasına kitapları bırakırken pazartesi günü tüm öğrencilerin kitaplarına kavuşacağını dile getirdi. Yeni müfredatla değişen kitapların öğrencilerin yükünü hafifleteceğini ifade eden Koçak, 9 Eylül itibariyle öğrencilerin kitaplarına kavuşacağını belirtti. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilere bir mektup verileceğini vurgulayan Koçak, 'Mektuplar depomuza geliyor. Bugünden itibaren okullara dağıtımı başlayacak. Cuma gününe kadar tüm mektuplar dağıtılmış olacak. Bakanımızın imzasıyla yazılmış mektuplar çocuklara verilecek' diye konuştu.

81 ilde öğrenciler ücretsiz kitaplarına kavuşuyor

Kitaplar öğrencilere verilmek üzere sıralarına konuldu

ANKARA - Öğrencilere verilmek üzere hazırlanan ücretsiz ders kitapları 81 ilde dağıtıldı.

Yeni müfredata uygun kitaplar 81 ilde öğrencilere verilmek üzere sıralarına konuldu. Ankara İl Eğitim Müdürü Yaşar Koçak öğrencilere verilmek üzere hazırlanan kitapları sınıflara kendi elleriyle dağıttı.

Müfredatı değişen kitapların tamamlanarak dağıtıma hazır olduğunu söyleyen Koçak, öğrencilerin masasına kitapları bırakırken pazartesi günü tüm öğrencilerin kitaplarına kavuşacağını dile getirdi.

"Bakanımızın imzasıyla yazılmış mektuplar çocuklara verilecek"

Yeni müfredatla değişen kitapların öğrencilerin yükünü hafifleteceğini ifade eden Koçak, 9 Eylül itibariyle öğrencilerin kitaplarına kavuşacağını belirtti. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilere bir mektup verileceğini vurgulayan Koçak, "Mektuplar depomuza geliyor. Bugünden itibaren okullara dağıtımı başlayacak. Cuma gününe kadar tüm mektuplar dağıtılmış olacak. Bakanımızın imzasıyla yazılmış mektuplar çocuklara verilecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Koçak 9 Eylül Eğitim Güncel Ankara

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