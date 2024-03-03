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81 ilde dev operasyon! Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı

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81 ilde son 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 588'inin hırsızlıktan, 678'inin ise narkotik suçlardan arandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çember-12" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Operasyonlara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; 81 ilde son 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı.

81 ilde dev operasyon! Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı

"SUÇLULARIN SOKAKLARIMIZDA GEZMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı; 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 730 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs "ÇEMBER-13" operasyonlarıyla yakalandı.

GÖZALTINA ALINANLARIN 588'İ HIRSIZLIKTAN SABIKALI

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 588 şahıs, dolandırıcılıktan 282 şahıs, yağmadan 119 şahıs, adam öldürmeden 38 şahıs, cinsel suçlardan 87 şahıs, narkotik suçlarından 678 şahıs, terörden 40 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 765 şahıs adalete teslim edildi.

81 ilde dev operasyon! Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı

"KİMLİK KONTROLLERİNDE YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLDİ"

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

81 ilde dev operasyon! Arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Sorun:

2 ay sonra dışardalar ya da hiç ceza almazlar

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faruk merttürk:

Bu operasyonlar cebime yansımadan inanmam.

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Goethegitme:

Cepten başka amacı olmayan insan, kültür abidesi bile olsa boştur!

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faruk merttürk:

Hayatıma yansımadan diyelim ozaman.

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Gelir Geçer Her şey:

Büyük hırsızlar kahraman küçük hırsızlar suçlu olur. Tabiatın kanunu bu.

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Ali Tokgönül:

Bunlar , şimdiye kadar nerede otluyormuş , veya kimler otlatıyormuş ta diyebiliriz .

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şaziye kablan:

Çalıyorsan büyük çalacaksın, küçük çalarsan böyle ensene binerler.

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Kara_kalem:

SON 5-6 AYDIR HER GÜN BU HABERLERİ OKUYUNCA( ÇETE ÇETE ÇETE) GERİ DÖNÜK 23 YILDIR BİZ BU ÜLKEDE NASIL GÜVENLİ YAŞAMIŞIZ DİYORUM . DEMEK Kİ ALLAH BU TOPRAK İNSANINI KORUMUŞ MAZALLAH HALİMİZ YAMANMIŞ

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vedat cici :

sıra bizede gelecek

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GAGS:

boşuna aranıp durmayın, 3-4 ay size göstermelik ceza verelim infazınız gerçekleşsin sonra kaçak durumda takılmanıza gerek kalmasın. her türlü illegal işlerinize kaçmak zorunda kalmadan rahat rahat devam edin, bizi de uğraştırmayın operasyonu diyebiliriz.

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