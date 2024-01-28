Üye Girişi
Haberler

81 ilde dev denetim! Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde dev denetim gerçekleştirildi. Çakar lamba kullanan 807 sürücü tespit edilirken, 5 milyon 196 bin lira da para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1-26 Ocak arasında 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 807 sürücünün çakar lambası söktürüldü, toplam 5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı" ifadesine yer verdi.

"807 SÜRÜCÜYE 5 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLDİ"

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde;

  • 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,
  • 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ "ÖNCE İNSAN"

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

81 ilde dev denetim! Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Ocak Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 17. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor? Ne Gemiler Yaktım bitti mi, neden bitiyor? Yargı CANLI izle! KANAL D Yargı yeni bölüm (80. BÖLÜM) full HD canlı yayın izle! 28 Ocak 2024 Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat Cihangir öldü mü? Cihangir Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat 93.bölüm CANLI İZLE! Teşkilat yeni bölüm İZLE! 30 Ocak Teşkilat canlı izle! İnci Taneleri yasaklanıyor mu? İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı RTÜK? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? 28 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title