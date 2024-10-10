81 ilde 'Çember-23' Operasyonları: 4 Bin 139 Suçlu Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında yakalama kararı verilen kişilere yönelik, 81 ilde son 1 haftada gerçekleştirilen 'Çember-23' operasyonlarında 4 bin 139 suçlunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilere yönelik 81 ilde son 1 haftada 'Çember-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yapılan yol ve kimlik kontrolleri ile eş zamanlı baskınlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 4 bin 139 kişi yakalandı.

Operasyonları düzenleyen polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, hiç kimsenin halkın huzurunu kaçırmasına, sokakları tedirgin etmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "İşte bir örnek; Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Kasten yaralama' suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi" dedi.