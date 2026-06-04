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Sakarya'da 70 yıldır kaşıkçılık geleneğini sürdürüyor

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 80 yaşındaki kaşık ustası Sabri Özşahin, 70 yıldır şimşir ve kayın ağacından el yapımı kaşık ve tarak üretiyor. Makineleşmeye rağmen geleneksel yöntemleri sürdüren usta, mesleğini tanıtmak için festivallere katılıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahilik Belgesi" bulunan 80 yaşındaki kaşık ustası Sabri Özşahin, dedelerinden miras kalan kaşıkçılık geleneğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Alballar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Özşahin, AA muhabirine, 70 yıldır şimşir ve kayın ağacından kaşık ile tarak yaptığını söyledi.

Dede ve babadan kalan mesleği ömrünü yettiği kadar sürdürmeye çalışacağını belirten Özşahin, "Çocukluğumda Göynük ve Taraklı'da el emeğiyle kaşık yapan ustalar vardı ama şu anda kimse elde yapmıyor, herkesin atölyesi ve makinesi var artık, kaşık makinede yapılıyor." dedi.

Özşahin, çocukluğunda yemek kaşıkları yaptıklarını aktararak, "1970'lere kadar bu memlekette şimşir kaşıkla yemek yenirdi. İlçenin neredeyse yüzde 80'i kaşıkçılıkla ilgilenirdi. En güzel kaşık şimşir kaşığıdır. Şimşir kaşık ile yemek yiyen insanda kesinlikle mide hastalığı, ağız ve diş sağlığı sorunu olmaz." diye konuştu.

El emeğiyle kaşık yapmanın zorluklarını anlatan Özşahin, makine üretimine geçilmesiyle kaşık ustası olarak yetiştirecek çıkar bulamadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de farklı festivallere giderek kaşıkçılık mesleğini tanıtmaya çalıştığını, hemen hemen her ile kaşık gönderdiğini anlatan Özşahin, "Parmaklarım şu anda tutmuyor ama işimi de çok seviyorum. Parmaklarım durana kadar çalışacağım. Babam bana başka hiçbir şey yaptırmadı, hayatımda hiç çiftçilik ve hayvancılık yapmadım. Gençliğimde günde 250 adet kaşık yapıyordum. Şimdi ise günde 2 veya 3 kaşık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Diri
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