"Yerli Robinson", yağışlarla su seviyesi yükselen göl kıyısında oluşturduğu yaşam alanına yeniden döndü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Gavur Gölü'nde azalan yağışlar nedeniyle terk ettiği evine, yağışların artmasıyla geri dönen 80 yaşındaki Bayram Oğul, adacığındaki huzurlu yaşamına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde azalan yağışlar nedeniyle kuruyan Gavur Gölü'ndeki tek odalı evini 10 yıl önce terk etmek zorunda kalan 80 yaşındaki Bayram Oğul, yağışların artmasıyla oluşturduğu yaşam alanına tekrar kavuştu.

Gavur Gölü, son dönemde etkili olan kar ve yağmurun ardından yeniden su tutmaya başladı.

Yaklaşık 40 bin dönümlük göl üzerine açılan kanallardaki 1000 metrekarelik alanda oluşan adacık dikkati çekiyor.

Roman kahramanı Robinson Crusoe'nin hayatına benzer yaşam sürdüğü için bölge halkının "Yerli Robinson" ismini verdiği Bayram Oğul da yıllar sonra gölün su tahliyesinin yapıldığı iki kanalın ortasında oluşan adacıktaki tek odalı evine yeniden kavuştu.

Gavur Gölü'nün tekrar eski haline gelmesiyle yaşam alanına dönen Oğul, kayığıyla açıldığı kanalda balık avlayıp dostlarına ikramlarda bulunuyor.

Gavur Gölü'nün simgesi haline gelen Oğul, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanında kaldığını söyledi.

Uzun yıllar sonra yağışların normale döndüğünü ve gölün eski haline geldiğini görünce tekrar bölgeye döndüğünü anlatan Oğul, "Gölde su oluşunca tekrar ziyaret etmeye başladım. Kafamı dinliyorum. Dostlar geldiği zaman bir çayımı alıyorlar. Bulabiliyorsa yemek yiyorlar. İşte böyle vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Huzur buluyor

Oğul, daha önce bölgede çok ciddi balık potansiyeli olduğunu ancak artık gün boyu 2-3 kilogram ancak avlayabildiğini dile getirdi.

Adada huzur bulduğunu, gelmediğinde ise ruhunun sıkıldığını vurgulayan Oğul, "Adaya gelen misafirleri ile hoş ve kaliteli zaman geçiriyoruz. Bu, bana da iyi geliyor. Buraya gelip beni kameraya alırlar. Onlarla sohbet ederiz. Adaya gittiğim için de bana Yerli Robinson diyorlar. Ben 80 yaşındayım gençliğimi de bu adaya borçluyum. O ada olmasa zaten şimdiye ben ölür giderdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
