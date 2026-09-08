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80 yaşında okuma yazma öğrendi

80 yaşında okuma yazma öğrendi
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- Malatya'da gelininin ölümünden sonra torunuyla ilgilenmeye başlayan Fatma Polat, katıldığı kursta yaklaşık iki ayda okuma yazma öğrendi Fatma Polat: "Okumadan bir şey olmuyor. Okumadan insan cahil oluyor, hiçbir şeyi beceremiyorsun"

Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Fatma Polat, katıldığı kurstaki eğitimin ardından okuryazar oldu.

Battalgazi ilçesinde yaşayan, 7 çocuk annesi, 18 torun sahibi Polat, çocukluk yaşlarında gerek maddi imkansızlık gerekse ev işleriyle ilgilenmesi nedeniyle okuyamadı.

Okuma yazma bilmediği için günlük hayatında zorluklar yaşayan Polat, 2021 yılında kanser nedeniyle gelinini kaybetti. O yıllarda 6 yaşındaki torununu yanına alan Polat, onun derslerine yardımcı olabilmek için 2022'nin yaz döneminde Mehmet Akif Anaokulu'nda açılan kursa başvurdu ancak 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kursu yarıda bıraktı.

Gelinen süreçte torununa az da olsa yardımcı olabilmek adına yaklaşık 2 ay önce Battalgazi Belediyesine bağlı Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi'nde açılan okuma yazma kursuna katılan Polat, okuryazar hale geldi.

Fatma Polat, AA muhabirine, okuma yazma bilmemesine rağmen 15 yıl boyunca mahalle bakkalı işlettiğini söyledi.

Gelininin vefat etmesi sonucu 11 yaşındaki torunuyla ilgilendiğini aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Bir yere gidiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Okumadan bir şey olmuyor. Okumadan insan cahil oluyor, hiçbir şeyi beceremiyorsun. Toplu taşımayla çarşıya gidiyoruz ama soruyorum. Bana 'Sen okuma yazma bilmiyor musun?' diyorlar. Bu da beni olumsuz etkiliyordu."

Kendi akranlarından okuma yazma bilmeyenleri kurslara davet eden Polat, okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Artık torunuyla daha fazla vakit geçirip, yardımcı olabildiğini dile getiren Polat, "Zamanla öğreniyoruz. Kursa geldikçe tabii iyi oluyor. Şimdi doktora gideyim, bilgisayarda Fatma Polat yazıyor ve giriyorum hemen." dedi.

"Torunuyla iletişim kurmak için daha fazla emek veriyor"

Kütüphanede okuma yazma kursu veren Türkçe öğretmeni Merve Tokgöz de 36 ila 80 yaş arasındaki vatandaşlara kurs verdiğini belirtti.

Yaşlı insanların daha heyecanlı olduğunu dile getiren Tokgöz, şunları kaydetti:

"Fatma Teyze ile yavaş yavaş ilerliyoruz ama güzel bir ilerleme kaydettik. O da çalışkan, torunuyla iletişim kurmak için daha fazla emek veriyor. Yaşları büyük olan kişiler zevkle, neşeyle geliyorlar. Defterlerini, kitaplarını, kalemlerini bu şekilde alıp hani düzenli bir şekilde geliyorlar. Ödevlerine dikkat ediyorlar."

Kaynak: AA
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