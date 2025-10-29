80 Yaşında Atatürk Portresi ile Fener Alayı'nda Öncülük Etti

80 YAŞINDA EVİNDEN ATATÜRK PORTRESİ GETİRİP EN ÖNDE YÜRÜDÜ

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, akşam saatlerinde Fener Alayı düzenlendi. Cumhuriyet'in 102'nci yaşını kutlamak için vatandaşlar, İstasyon Caddesi'nde buluşup Valilik önüne yürüyüş yaptı. Hemen hemen her milli bayrama 15 yıldır evinden getirdiği büyük bir Atatürk portresiyle katıldığını söyleyen emekli madenci Şükrü Çepni (80), fener alayının en önünden yürüdü. 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı söyleyen 5 binden fazla Zonguldaklı sıklıkla 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,