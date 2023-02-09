80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu daha sağ çıkarıldı

Deprem sonrasında enkazda kurtarma çalışmaları devam ederken Kahramanmaraş'tan sevindiren bir haber geldi. Depremden tam 80 saat sonra 9 yaşındaki Zeynep, sağ olarak kurtarıldı. Küçük kızın babasının da enkazdan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler birçok ilimizde yıkıma neden oldu, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

80 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Felaketin 80. saatinde ise enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki bir kız çocuğu ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı. Bölgede kız çocuğunu kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşandı.

Ekipler şimdi küçük kızın babasının enkaz altından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.