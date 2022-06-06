80'ler dizisi oyuncuları Millet Bahçesi'nde - Haberler

80'ler dizisi oyuncuları Millet Bahçesi'nde Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu. Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu. Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Ankara AKM Millet Bahçesi'ndeki kutlamaların ikinci gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması için çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi. "Seksenler" dizisi oyuncuları izleyicileriyle bir araya geldi. Eypio ve Derya Uluğ da konser verdi. Başkentlilerin ilgi gösterdiği ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor. AA / Emir Sultan Demirci - Güncel İklim Değişikliği Derya Uluğ Türkiye Eypio Güncel Haberler

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