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8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapsi bulunan uyuşturucu hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

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8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapsi bulunan uyuşturucu hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firiri hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevire teslim edildi.

Kaynak: AA
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