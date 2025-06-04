8 Yaşındaki Ecrin, Kurban Pazarının En Küçük Emekçisi

8 Yaşındaki Ecrin, Kurban Pazarının En Küçük Emekçisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'tan Bursa'ya hayvan satışı için gelen 8 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Aytaç, babalarına yardım ederek pazarda dikkat çekiyorlar. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri özveri, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

8 yaşındaki Ecrin hayvan pazarının en küçük emekçisi

Kurban pazarının en küçük emekçileri 8 yaşındaki Ecrin ve 12 yaşındaki ağabeyi Aytaç

1350 kilometre öteden kurban satışı için kamyona atlayıp babaları ile Bursa'ya geldiler

BURSA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Muş'tan Bursa Hayvan Pazarı'na kurbanlık satmak için gelen Özmen ailesinin iki küçük ferdi, pazarda gösterdikleri özveriyle dikkat çekiyor.

Henüz 12 yaşında olan Aytaç Özmen ile 8 yaşındaki kardeşi Ecrin Özmen, sabahın erken saatlerinden itibaren babalarına yardım ederek hayvanların bakımını üstleniyor. Büyükbaş hayvanların yemlenmesi, sulanması ve temizliği gibi işleri büyük bir sorumlulukla yerine getiren kardeşler, yaşlarının çok ötesinde bir gayret gösteriyor. Bayrama sayılı günler kala pazarda yoğunluk artarken, Aytaç ve Ecrin'in çalışkanlığı hem esnafın hem de vatandaşların takdirini topluyor. Küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri çaba, kurban pazarının en güzel görüntülerinden biri olarak hafızalara kazınıyor.

Babasına yardım için 1350 kilometre mesafeden Bursa'ya gelen Ecrin Özmen, "Oyun oynayacağıma babama yardım ederim. Altını temizliyoruz, tımar yapıyoruz ve saman dolduruyoruz. Burada oyun oynamıyorum sadece yardım ediyorum. Babamlar Muş'tan Bursa'ya yola çıkarken bende tırın arkasına atladım o şekilde geldim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Güncel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kene' uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor

Her yıl ölümlere neden oluyor! O hastalık insanlardan da bulaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.