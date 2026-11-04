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8 milletvekilli Raam Partisi, hükümeti kurması için Herzog'a Eisenkot'u önerecek

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Raam Partisi, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yarın yapılacak istişarede hükümeti kurması için Yashar lideri Gadi Eisenkot'u önereceğini duyurdu. 8 milletvekili bulunan parti, Haaretz'e göre Eisenkot'un 48, Netanyahu'nun 46 destek alması beklenen yarışta kilit konumda.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi), Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümeti kurması için Gadi Eisenkot'un ismini önereceklerini duyurdu.

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerde 8 milletvekili çıkaran Raam Partisinden yapılan açıklamada, Herzog ile yarın gerçekleştirilecek istişare toplantısında Yashar Partisi lideri Eisenkot'un başbakanlık için tavsiye edileceği belirtildi.

Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi, Mart 2021'deki seçimlerin ardından koalisyon pazarlıklarındaki kilit konumuyla hatırlanıyor. Bennett-Lapid Değişim Hükümeti'ni 4 milletvekiliyle destekleyerek kurulmasını sağlayan Raam, bu bağlamda ülke tarihinde bir koalisyona dahil olan ilk Arap partisi olmuştu.

Haaretz gazetesinin haberinde, Eisenkot'un 48 milletvekilinin desteğini alması beklenirken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 46 milletvekilinin desteğini alacağı öngörüldü.

Yashar, Birlikte, Demokratlar ve İsrail Evimiz partileri başbakanlık için Eisenkot'un ismini Cumhurbaşkanı Herzog'a tavsiye edeceklerini açıkladı. Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği ise henüz kimi başbakanlık için önereceğine ilişkin resmi bir açıklama yayımlamadı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
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