8 İlde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne Operasyon: 287 Gözaltı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda Bayğaralar suç örgütüne yönelik 287 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 8 ilde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Adana merkezli operasyonlar; İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yapıldı. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "uyuşturucu ticareti" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi çok sayıda suçtan soruşturulduğu bildirildi.

Operasyonlarda toplam 287 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütlü suç faaliyetlerine karıştığı tespit edildiği ifade edildi.

Aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği ve 1128 fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, esrar maddesi, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası bulundu. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerinde 2 işyeri ile 5 araca el konuldu.

Emniyet, milletin huzurunu hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA