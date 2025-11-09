79 Yaşındaki Seher Karadağ, Atatürk Şiirleri ile Gençlere İlham Veriyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Seher Karadağ, Atatürk sevgisiyle ilkokul 3'üncü sınıfta ezberlediği şiirleri aradan yıllar geçse de unutmadı.

Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki Boyuntaş köyünde yaşayan, 6 çocuk ve 11 torun sahibi Seher Karadağ, köyde çocuk ve torunlarının yanında yaşamını sürdürüyor.

Sınır köyünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında okuduğu Atatürk şiirleriyle tanınan Karadağ, köydeki öğretmenler ve öğrencilerle evinde bir araya geldi.

Atatürk posteri, Türk bayrağı ve yapay zekayla hazırlanan fotoğrafı hediye edilen Karadağ, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kendisini aynı karede görünce duygusal anlar yaşadı.

Torunlarına da Atatürk şiirlerini ezberletmeye çalışan Karadağ, zaman zaman çocuklarla şiir okuyup Atatürk mısralarını unutmamaya çalışıyor.

"Atatürk sevgisi çocukluğumuzdan beri vardı"

Seher Karadağ, AA muhabirine, 7 yaşında köydeki okulda eğitim görmeye başladığını söyledi.

Üçüncü sınıfta Atatürk şiirleri ezberlediğini ifade eden Karadağ, "O günden beri hiç aklımdan çıkmadı. Atatürk sevgisi çocukluğumuzdan beri vardı. Bazen yatarken Atatürk şiirleri aniden aklıma gelir kalkar okurum." dedi.

Karadağ, ezberlediği şiirleri her zaman bir etkinlikte okumak istediğini ve en son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bunu gerçekleştirdiğini anlatarak, "10 Kasım ve Atatürk Çocuğu şiirlerini severek okuyorum hiç unutmadım. Bu şiirleri çok hevesle okuyorum, bunları okurken sanki Atatürk ölmedi, yaşıyor. 10 Kasım'ın yasını aynı günkü gibi içimizde yaşıyoruz." diye konuştu.

Karadağ'ı ziyaret eden öğrencilerden Hayrunisa Aslan da Seher Karadağ'ın şiirleriyle kendilerine ilham olduğunu dile getirerek, "10 Kasım çok hüzünlüyüz, üzgünüz, Atatürk'ü hep yanımızda hissediyoruz. Şiirlerini okudukça yanımızda hissediyoruz, Şeker ninenin (Seher) okuduğu şiirler bize ilham, gurur oldu, onu gördükçe daha da hevesleniyoruz, Atatürk'ü çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.