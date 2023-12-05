79 yaşındaki Nazlı Ilıcak yeniden cezaevinde

2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti sonucu yargılanan Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi.

Ilıcak, cezanın onanmasının ardından avukatı Kemal Ertuğ Derin'le birlikte bugün Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Ancak Ilıcak'a "casusluk" suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No'lu Cezaevi'ne teslim oldu.

Avukat Derin, "Nazlı Hanım, 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak 'casusluk' suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşık 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak " dedi.