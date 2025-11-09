Haberler

79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Fehmi Uzunboy'un Cansız Bedeni Bulundu

79 Yaşındaki Alzheimer Hastası Fehmi Uzunboy'un Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de kaybolduktan 3 gün sonra arama çalışmaları sonucunda 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un cesedi bulundu. Uzunboy'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bingöl'de 3 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy ölü bulundu.

Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için kent merkezi ve kırsalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama sonucunda Uzunboy'un cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Dügernan köyü kırsalında buldu.

Uzunboy'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.