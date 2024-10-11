Üye Girişi
Haberler

78 Yaşındaki Kadın, Terk Edilen Kumru Yavrusuna Annelik Yaptı

78 Yaşındaki Kadın, Terk Edilen Kumru Yavrusuna Annelik Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zahide Yivli, annesinin terk ettiği kumru yavrusuna sahip çıkarak iki gün boyunca ona baktı. Yivli, kumruyu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde annesinin terk ettiği kumru yavrusuna 78 yaşındaki Zahide Yivli sahip çıktı.

Maarif Mahallesi'ndeki yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Zahide Yivli, bir süre önce evinin balkonundaki mandal sepetine bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Mandal sepetini kumrunun rahatsız olmaması için yerinden kaldırmayan Yivli, 5 gün önce yumurtadan yavru çıktığını fark etti.

Annesinin terk etmesi üzerine yavruya iki gün bakan Yivli, daha sonra kumruyu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yivli, AA muhabirine, kumruyu rahatsız etmemek için balkona çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Yumurtadan çıktıktan sonra kumru yavrusu ve annesini her gün takip ettiği aktaran Yivli, "İki gün önce baktım, annesi yok. Yemek getirmeye gitti, getirecek bir şeyler sandım. Akşam oldu, hava karardı, huzursuz oldum. Üzerini örttüm. Baktım gelmiyor, ben buna annelik yaptım." dedi.

Yuvru kuşu rahatsız olmaması için evin içine de almadığını dile getiren Yivli, "Zarar gelmesin diye ufak ufak beslemeye çalıştım. Gece bile gelip bakıyorum. Çok fazla bir şey yapamadıysam da ilgilendim. Annesi gibi etrafında dolandım." ifadelerini kullandı.

Adını "Yeşil" koyduğu kumruyu yeğeni aracılığıyla yetkililere teslim etmek için başvurduğunu belirten Yivli, görevlilerin de gelip aldığını anlattı.

Yivli, "Onların daha iyi bakacağından eminim. Ben bu kadar bakabildim. Sağ olsunlar, alıp götürecekler, yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri de kumrunun bir süre bakılıp daha sonra doğal hayata bırakacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yerel Haberler Hayvanlar Suluova amasya Güncel Kumru Yaşam Doğa

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ... Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman? Macaristan Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki! E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.