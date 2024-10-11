78 Yaşındaki Kadın, Terk Edilen Kumru Yavrusuna Annelik Yaptı

Amasya'nın Suluova ilçesinde annesinin terk ettiği kumru yavrusuna 78 yaşındaki Zahide Yivli sahip çıktı.

Maarif Mahallesi'ndeki yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Zahide Yivli, bir süre önce evinin balkonundaki mandal sepetine bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

Mandal sepetini kumrunun rahatsız olmaması için yerinden kaldırmayan Yivli, 5 gün önce yumurtadan yavru çıktığını fark etti.

Annesinin terk etmesi üzerine yavruya iki gün bakan Yivli, daha sonra kumruyu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yivli, AA muhabirine, kumruyu rahatsız etmemek için balkona çıkmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Yumurtadan çıktıktan sonra kumru yavrusu ve annesini her gün takip ettiği aktaran Yivli, "İki gün önce baktım, annesi yok. Yemek getirmeye gitti, getirecek bir şeyler sandım. Akşam oldu, hava karardı, huzursuz oldum. Üzerini örttüm. Baktım gelmiyor, ben buna annelik yaptım." dedi.

Yuvru kuşu rahatsız olmaması için evin içine de almadığını dile getiren Yivli, "Zarar gelmesin diye ufak ufak beslemeye çalıştım. Gece bile gelip bakıyorum. Çok fazla bir şey yapamadıysam da ilgilendim. Annesi gibi etrafında dolandım." ifadelerini kullandı.

Adını "Yeşil" koyduğu kumruyu yeğeni aracılığıyla yetkililere teslim etmek için başvurduğunu belirten Yivli, görevlilerin de gelip aldığını anlattı.

Yivli, "Onların daha iyi bakacağından eminim. Ben bu kadar bakabildim. Sağ olsunlar, alıp götürecekler, yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri de kumrunun bir süre bakılıp daha sonra doğal hayata bırakacağını kaydetti.