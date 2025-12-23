Haberler

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu, kış aylarında sıfırın altında 30 derecelere varan soğukta çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girerek ilginç bir alışkanlık sergiliyor.

KIŞ aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi.

Kış aylarının en soğuk yerleşim merkezlerinden olan Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu, ilginç alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Her kış sezonunda 1 ya da 2 kez çıplak ayakla dolaştığı karda banyo yapan Ustaoğlu, göletlerin buz gibi sularına giriyor. Kısa kollu tişörtlerle gezerek Göle'nin Sibirya'yı aratmayan soğuğuna meydan okuyan Ustaoğlu, "Kışın atlet giymem, terlikle dolaşırım. Yılda 1-2 kez kar banyosu yaparım ya da soğuk suya girerim. Bunu yapmazsam hasta olurum. En az yarım saat bu etkinliği yapıyorum. Bu yaşa kadar doktora gitmiş değilim. Herkese tavsiye etmem. Çünkü herkesin vücudu buna dayanıklı olmayabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title