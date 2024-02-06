Üye Girişi
Haberler

78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanında anma etkinliği

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Asrın felaketinin yıl dönümünde Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanında depremin yıl dönümünde depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için nöbet tuttu.

78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanında anma etkinliği

MALATYA - Asrın felaketinin yıl dönümünde Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanında depremin yıl dönümünde depremzedeler, kaybettikleri yakınlarını anmak için nöbet tuttu.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanında, saatler 14.17'yi gösterdiğinde anma programı düzenlendi. Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki yer alan Hakimbey Apartmanında aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Enkazının kaldırıldığı alana gelen depremzedeler, burada 'Adalet-6 Şubat, Hakimbey- 4.17' yazarak kaybettikleri yakınları için saygı duruşunda bulundular. Duygusal anların yaşandığı anmada depremzede vatandaşlar, kaybettikleri canlar için uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya Malatya Deprem Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title