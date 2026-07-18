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Anka Haber Ajansı 18 Temmuz Cumartesi Gündemi

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Bolu Grand Kartal Otel faciasında yakınlarını kaybeden Oktay Akişli'nin Ankara'ya adalet yürüyüşü son gününde. Ayrıca Suruç katliamı anması, Gazze'deki sağlık çalışanları için yürüyüş ve KHK nöbeti protestosu gibi etkinlikler düzenleniyor.

09.00 - 12.00 - Bolu Grand Kartal Otel'de üç yakınını kaybeden Oktay Akişli, Bolu'dan Ankara'ya "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nün 8'inci ve son gününde Ulus'ta faciada yakınlarını kaybeden aileler tarafından karşılanacak, ardından basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

18.00 - Gençlik örgütleri, Suruç katliamının 11. yılında, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.00 - İsrail hapishanesine tutulan Gazze'li doktor Hüsam Ebu Safiyye ve Gazze'deki sağlık çalışanları için Sultunahmet'te yürüyüş düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - KESK'in Ankara'da düzenlediği KHK nöbetine yönelik polis müdahalesine karşı Kadıköy'de basın açıklaması yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / İSTANBUL)

19.30 - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde etkinliğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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