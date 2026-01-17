77.Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim'de Antalya'da Düzenlenecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 5-9 Ekim tarihlerinde "The World Needs More Space" (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) temasıyla Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) Antalya'da! Dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde 'The World Needs More Space' sloganıyla Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eşgüdümünde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde düzenlenecek kongre, uzay bilimi, teknolojileri ve politikaları alanında küresel paydaşları bir araya getirecek."