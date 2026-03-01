Gülnaz Tarhan Mehmetçik'e Ördüğü Çorapları Ulaştırıyor

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan Gülnaz Tarhan (76), kendi elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e ulaştırıyor.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, geçen yıl ördüğü çorapları Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 57'nci Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandolara göndermişti. Tarhan, bu yıl da Mehmetçik'i unutmadı. Soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini düşünen Gülnaz Tarhan, kendi ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolara elden teslim etti. Tarhan'ın komandolarla bir araya geldiği anlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

