76 Yaşındaki Çoban Salih Evren, Bağlama ile Müzik Tutkusunu Sürdürüyor

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Samsun'un Atakum sahilinde emekli çoban Salih Evren, çocukluk günlerinden beri süregelen bağlama sevgisini mini konserlerle yaşatıyor. 76 yaşındaki Evren, havaların güzel olduğu günlerde sahilde bağlama çalarak müzik yapıyor.

Samsun'da çocukluğunda çobanlık yaparken bağlama öğrenen 76 yaşındaki Salih Evren, bu tutkusunu emekliliğinde Atakum sahilinde mini konserler vererek sürdürüyor.

Çocukluğu Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Göltepe köyünde geçen Evren, 10 yaşından itibaren ailesinin yanı sıra komşularının hayvanlarına da çobanlık yapmaya başladı.

Hayvanların peşinden giderken zaman zaman türküler söyleyen Evren, 17 yaşında edindiği bağlamayı köyde bilenlerin de yardımıyla çalmayı öğrendi.

Askerliğini yaptıktan sonra özel firmada 1975'te çalışmaya başlayan Evren, 1999 yılında emekli oldu. Böylece bağlamaya daha fazla ağırlık veren Evren, müzik aletleri dükkanı bulunan ve halk eğitim merkezlerinde dersler veren Mustafa Aydın'dan ders alarak kendisini geliştirdi.

Evren, zaman zaman Aydın ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Geçen yıl Atakum ilçesine taşınan Evren, havanın iyi olduğu anlarda evinden çıkıp sahilde bağlama çalarak müzik tutkusunu devam ettiriyor.

Güzel havaları sahilde bağlama çalarak değerlendiriyor

Salih Evren, AA muhabirine, saz tutkusunun kendisi için sadece hobi değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu söyledi.

Köyde koyunların peşinde gezerken hevesle bağlama çalmaya başladığını anlatan Evren, "Nuri Sesigüzel abinizin türkülerini sürekli söylüyorduk. Sonrasında bize saz merakı düştü. Bir yerden saz bulup aldım, o şekilde başladım. Koyunların peşinde aşağı yukarı, tel kırılır, yağmur yağar saza, kepenek sırtımda, öyle öğrendim saz çalmayı. Bu bir heves, gönül meselesi." ifadelerini kullandı.

Evren, sürekli evde durmaktan sıkılınca sahile gelip bağlama çaldığını dile getirerek, "Dedim ki sazın var nasıl olsa, benim de hobim bu. Çıktım, sağda solda çalmaya başladım. Vatandaşlarımız da beni sevdi, sağ olsunlar. Hava iyi olduğu sürece geliyorum." dedi.

Nota bilgisinin pek olmadığını, ezgiye sadık kalarak bağlama çaldığını vurgulayan Evren, "Notayı bana gösterseler, bilemem. Ustam bana gösteriyor, 'Şekil olarak şöyle çalacaksın, böyle çalacaksın.' diyor. Ben de ustanın dediği şekilde öğrenmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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