76. Uluslararası Uzay Kongresi Sydney'de Başladı

Dünyanın en büyük uzay etkinliklerinden biri olan 76. Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress – IAC 2025), Avustralya'nın Sydney kentinde kapılarını açtı.

90'dan fazla ülkeden binlerce uzay uzmanı, bilim insanı, sanayi temsilcisi ve öğrencinin katıldığı kongre, bu yıl "Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya" temasıyla düzenleniyor.

Kongrede, uzay teknolojilerinin sürdürülebilirlik ve küresel işbirliği çerçevesinde insanlığa sağlayacağı katkılar, artan uydu fırlatma faaliyetlerinin beraberinde getirdiği uzay trafiği, uzay çöpü ve çevresel etkiler gibi sorunlar ele alınıyor.

Kongrenin açılış töreni Sidney Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenin ardından 90'dan fazla ülkenin katılımıyla farklı ülkeleri temsil eden uzay ve teknoloji alanındaki şirketlerin stantlarının yer aldığı fuaye alanının açılışı yapıldı. Türkiye'nin altın sponsor statüsüyle destek verdiği etkinliğe Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç ve Türk astronotlar Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever katıldı. Etkinlikte ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Clay Mowry de yer aldı.

Kongrede ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Türksat ve TÜBİTAK gibi kurum ve şirketler Türk pavilyonunda yer aldı. Ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), geliştirdiği projelerle genç girişimcilerin ve öğrencilerin çalışmalarını uluslararası alana taşıyor.

Türkiye'den öğrenciler ve akademisyenler de farklı teknik oturumlarda sunum yaparak kongreye bilimsel katkı sağlıyor.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, kongreye katılımlarının Türkiye'nin uzay alanındaki son yıllardaki büyük ilerlemesini yansıttığını belirterek şunları söyledi:

"Türk firmalarının son dönemde uydu ve roket teknolojilerinde gösterdiği büyük aşamalara burada şahit olmak bizim için büyük bir gurur. Ayrıca diğer uluslararası katılımcıların da Türkiye'nin bu alandaki atılımlarını övgüyle karşılıyorlar. Gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek 77'nci kongre için bayrağı Sidney'den Antalya'mız devralacak. Bizlere düşen, bu süreçte firmalarımızın uluslararası temaslarını artırmak ve kongrenin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktır."

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, gelecek yılki kongreye ilişkin "Antalya, Türkiye'nin medeniyet ve tarih merkezlerinden biri. Hepinizi oraya davet ediyorum." dedi.

IAC 2025, 3 Ekim'de sona erecek.