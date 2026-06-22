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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 1926 şüpheliden 976'sı tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1926 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu ve 2 milyondan fazla hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, iki haftada 76 ilde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 2 bin 889 ekip ve 5 bin 455 personel katıldı. 25 hava aracıyla 53 narkotik dedektör köpeği de operasyonlarda kullanıldı.

Operasyonlar sonucu, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyor, uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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