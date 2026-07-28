75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1628 şüpheliden 846'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son iki haftada 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 1628 şüpheliden 846'sı tutuklandı, 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA