744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Düzenlendi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin 744'üncüsü yapıldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana'nın türbesine ziyarette bulunup dua etti.

Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, adına türbe yapılan ilk Türk kadınının Hayme Ana olduğunu hatırlattı.

Hayme Ana'nın Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir obanın değil yıllar sürecek bir imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesi olduğunu vurgulayan Işın, şöyle konuştu:

"Hayme Ana nesilden nesle bugüne kadar aktarıldı. Sadece bir anne değil, bir lider, kutlu bir devletin kurucusu, çok büyük bir kadındır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Geçmişi kahramanlıklarla dolu muhteşem bir milletin ferdiyiz. Biz 100 yıla sığacak kadar küçük bir devlet değiliz. Biz 1000 yıla sığacak kadar muhteşem bir nesle sahibiz. Biz Nene hatunların, Zübeyde anaların, Hayme anaların torunlarıyız. Hiçbirini unutmayacağız. Sadece anmakla da kalmayacağız, onların yaşantısını da nesilden nesle aktarmalıyız"

744. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde, mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşünün yanı sıra atlı okçuluk ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Program sonunda Seda Gökkadar, Esra İçöz ve "Dombra" şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.