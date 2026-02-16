Haberler

Elazığ'daki kayıp kişi, 10'uncu günde 192 kilometrelik alanda aranıyor

Elazığ'daki kayıp kişi, 10'uncu günde 192 kilometrelik alanda aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 7 Şubat'ta evinden çıkan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın arama çalışmaları 10. gününde sürüyor. 192 kilometrelik alanda AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda zorlu arazi şartları ile mücadele ediliyor.

ELAZIĞ'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya'yı (74) arama çalışmaları, 10'uncu gününde 192 kilometrelik alanda aranıyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 35 uzman personelle 10'uncu gününde de sürüyor. Zorlu arazi şartlarında yürütülen faaliyetlerde 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 3 dron kullanılıyor. Ayrıca bölgedeki su havzaları 2 bot desteğiyle su altı ekipleri tarafından da taranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin