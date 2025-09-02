Haberler

73 Yaşındaki Emekli Memur, Üniversite Hayalini Gerçekleştirdi
Kırklareli'nde yaşayan Necdet Canaslan, üniversite sınavına katılarak Kırklareli Üniversitesi'nde okumaya başladı. 73 yaşında hayalini gerçekleştiren Canaslan, öğrencilik yıllarını özlediğini belirtti.

Kırklareli'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli memur Necdet Canaslan, geç de olsa üniversite okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Canaslan, İstanbul'daki lise eğitiminin ardından çalışma hayatına 1973 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde memur olarak başladı.

Yoğun iş temposu dolayısıyla akademik eğitim hayatını geciktiren Canaslan, 1989'da girdiği üniversite sınavını kazanamadı.

Geçen süreç içerisinde evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Canaslan, 1999'da memuriyetten emekli oldu.

Özel sektörde gayrimenkul danışmanı olarak çalışma hayatını sürdüren Canaslan, üniversite hayalini gerçekleştirmek için bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katıldı.

Canaslan, aldığı puanla Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne yerleşti.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezine müracaat eden Canaslan, işlemlerini gerçekleştirerek öğrenci belgesini aldı.

"Çok mutluyum"

Necdet Canaslan, AA muhabirine, üniversite hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilik yıllarını çok özlediğini ifade eden Canaslan, bu yıl gerçekleştirilen sınava katılarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne yerleştiğini belirtti.

Yaşına rağmen ilk kez okula başlayan çocuklar gibi çok heyecanlı olduğunu dile getiren Canaslan, şunları kaydetti:

"Daha önce üniversite okumadım, ilk kez okuyacağım. Çalışmaktan dolayı fırsatım olmadı. Şimdi boş duracağıma üniversite okumak istedim. Çok mutluyum. Öğrencilik yıllarımı özlediğim için üniversiteye gitmeyi istedim. 1989 yılında girmiştim üniversite sınavına, o zaman kısmet olmadı. Şimdi kısmet oldu, okumak istiyorum ve okuyacağım. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu'nda okumak istemiştim, gidemedim. Çalışma hayatına kapıldık, şimdi emekli olunca üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim."

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
