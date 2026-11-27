73 ilde uyuşturucu operasyonunda 1870 şüpheli yakalandı, 1017'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1870 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 1017'si tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1870 şüpheli yakalandı, 1017'si tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı