72 suç kaydı olan hırsız, izin günündeki bekçinin dikkatiyle yakalanmış

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, firari hırsızlık şüphelisi M.Y.'nin, izin gününde kendisini fark eden bekçinin dikkati sonucu yakalandığı ortaya çıktı. M.Y.'nin, toplam 72 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sıcak hava nedeniyle açık bırakılan cam ve balkonlardan evlere girerek hırsızlık yapan kişinin M.Y. olduğunu belirledi. Bu yıl içinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Y.'ye ait fotoğraf, bastırılıp sokakta görevli ekiplere dağıtıldı. Eşi ile 3 gün önce izinliyken, hastaneye giden çarşı-mahalle bekçisi, Keçiören'de, kalabalık arasındaki M.Y.'yi fark etti. Şüpheliyi takip eden bekçi, durumu polise de bildirdi. Bekçi ile polisin takibi sonucu yakalanan M.Y.'nin, 19'u evden hırsızlık olmak üzere toplam 72 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.