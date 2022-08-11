Haber : 72 suç kaydı olan hırsız, izin günündeki bekçinin dikkatiyle yakalanmış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

72 suç kaydı olan hırsız, izin günündeki bekçinin dikkatiyle yakalanmış

 - Güncelleme:
72 suç kaydı olan hırsız, izin günündeki bekçinin dikkatiyle yakalanmış

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, firari hırsızlık şüphelisi M.Y.'nin, izin gününde kendisini fark eden bekçinin dikkati sonucu yakalandığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, firari hırsızlık şüphelisi M.Y.'nin, izin gününde kendisini fark eden bekçinin dikkati sonucu yakalandığı ortaya çıktı. M.Y.'nin, toplam 72 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sıcak hava nedeniyle açık bırakılan cam ve balkonlardan evlere girerek hırsızlık yapan kişinin M.Y. olduğunu belirledi. Bu yıl içinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Y.'ye ait fotoğraf, bastırılıp sokakta görevli ekiplere dağıtıldı. Eşi ile 3 gün önce izinliyken, hastaneye giden çarşı-mahalle bekçisi, Keçiören'de, kalabalık arasındaki M.Y.'yi fark etti. Şüpheliyi takip eden bekçi, durumu polise de bildirdi. Bekçi ile polisin takibi sonucu yakalanan M.Y.'nin, 19'u evden hırsızlık olmak üzere toplam 72 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title