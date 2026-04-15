72. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları işbirliğiyle bu yıl 72'ncisi düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kısa listesi açıklandı.

Ön jüri, titiz ve detaylı değerlendirmeler sonunda, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi belirledi.

Fulya Taşçeviren'in "Açık Alanda Klostrofobik Hikayeler", Ayşe Burçak'ın "Aşklar ve Hayaletler", Üzeyir Karahasanoğlu'nun "Dünya Bir Rüzgar", Yelina Tayfur'un "Dünyadan Sonra Bir Yer", Hakan Bıçakçı'nın "Geçici Manzara", Dilek Karaaslan'ın "Hayatımızın En Uzun Kışı", Vecdi Çıracıoğlu'nun "Maviden-Deniz Güzeldir", Mesut Barış Övün'ün "Neyse ki Günler Uzadı", Başak Arslan'ın "Sardunyalar Güneşe Bayılır", Eyüp Aygün Tayşir'in "Üç" adlı kitapları listeye giren eserler arasında yer aldı.

Yarışmanın kazananı mayıs ayında açıklanacak. Armağan ile birlikte ilk kez geçen sene verilmeye başlanan Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak.

Emrah Kolukısa koordinatörlüğünde toplanan ön jüride, Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer aldı.

Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, eski Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.

Sait Faik Abasıyanık'ın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.