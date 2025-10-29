70 Yaşındaki Kadından Cumhuriyet Şiiri, Sosyal Medyada İlgi Gördü

Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir okulda düzenlenen programda 70 yaşındaki kadının okuduğu "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu şiire ilişkin video, sosyal medyada beğeni topladı.

Şahinkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla program düzenlendi.

Beyaz tülbentli ve şalvarlı 70 yaşındaki Kıymet Diler de okulda okuyan torunu için programa katıldı.

Kıymet Diler, etkinlikte "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu bir şiir okudu.

Diler'in okuduğu şiir öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük beğeni toplarken, Okul Müdürü Alparslan Kılınç, Diler'in okuduğu şiire ilişkin videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Kılınç, "Şahinkaya İlk/Ortaokulu'nda Cumhuriyetimizin 102. yılını öğrenci ve velilerimizle büyük bir coşkuyla kutladık. Teyzemiz de okuduğu Cumhuriyet şiiri ile bizleri coşkulandırdı. Teyzemize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada başka hesaplarca da paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Vali Numan Hatipoğlu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kılınç'ın paylaşımını retweet yaparak, "Ablamıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. En kısa zamanda kendisini ziyarete geleceğim. Yaşasın Cumhuriyet." açıklamasında bulundu.