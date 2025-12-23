Haberler

7 ilde organize suç örgütü operasyonu: 42 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 42'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine darbe vuruldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin 5 yıl içerisinde 251 milyon Türk lirası hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
