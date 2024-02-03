İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kafes-35 Operasyonu ile 34 DEAŞ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı.