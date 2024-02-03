Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kafes-35 Operasyonu ile 34 DEAŞ üyesi yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title