Haberler

"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 7. gününde devam ediyor

'7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı' 7. gününde devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 130 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" yedinci gününde sürüyor.

Erzurum'da 130 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" yedinci gününde sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 21 Kasım'da açılan fuar, yedinci gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın, sabah 10.00'da açılmasından itibaren yoğun şekilde ziyaretçileri ağırladığını söyledi.

Keleş, fuara katılımdan memnun olduklarını belirterek, "6 günün sonunda 130-140 bine ulaştık. Şehrimizde merkezdeki okulların yaklaşık yüzde 80'ini taşımalı şekilde getirdik. Bugün kırsaldaki okullarımız geliyor, pazar günü fuar sona erecek ama hafta sonu büyük bir yoğunluk bekliyoruz." dedi.

"13 bin öğrenciye 100 liralık hediye çeki dağıttık"

Mayıs 2026'da kentte yeniden kitap fuarı düzenleneceği bilgisini paylaşan Keleş, şunları kaydetti:

"Esnaf çok memnun, bizim için önemli olan da yayınevlerinin memnun kalması çünkü bu memnuniyetin sonraki fuarlar için artı yönde dönüşü oluyor. Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa ve Elazığ'da adından söz ettiriyor. Hedefimiz bu yıl için 350-400 bin, mayısta yapılacak fuarda ise hedefimiz 400 binin çok üzerinde. Valimizin destekleriyle 13 bin öğrenciye 100 liralık hediye çeki dağıttık, gelen tüm öğrencilerimize veriyoruz."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.