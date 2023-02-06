7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Malatya Ören Kasabasında Evler Yıkıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden Malatya’nın Akçadağ ilçesi Ören kabasında evler yıkıldı. Yıkılan evleri görüntüleyen bir vatandaşın “Ören hep gitti” sözleri kameraya yansıdı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören kabasında evler yıkıldı. Yıkılan evleri görüntüleyen bir vatandaşın "Ören hep gitti" sözleri kameraya yansıdı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri de Malatya oldu. Malatya Akçadağ ilçesi Ören kasabasında evler yıkıldı. Örenli bir vatandaşın çektiği görüntülerde, kasabasının evlerinin büyük bölümünün yıkıldığı görülüyor. Vatandaş, felaketin boyutunu "Ören hep gitti" diyerek anlattı. Kaynak: ANKA / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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