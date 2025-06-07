69 Yaşındaki Çiftçi Basri Doğan'ın Ağaç Oymacılığı Tutkusu

69 Yaşındaki Çiftçi Basri Doğan'ın Ağaç Oymacılığı Tutkusu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Basri Doğan, 22 yıl önce izlediği bir televizyon programından etkilenerek ağaç oymacılığına başladı ve bu sanatı tutkuyla sürdürüyor. Evinde kurduğu atölyesinde yerel ağaçlar işleyerek baston ve tahta kaşık yapıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Basri Doğan, 22 yıl önce izlediği bir televizyon programından etkilenerek başladığı ağaç oymacılığına tutkuyla devam ediyor.

Hayrabolu'nun Çıkrıkçı Mahallesi'nde yaşayan Doğan, evinin bahçesine kurduğu 5 metrekarelik atölyesinde armut ve akçaağaç gibi yerel ağaçları işleyerek baston ve tahta kaşık yapıyor.

Çiftçilikten arta kalan zamanlarında ağaç oymacılığıyla ilgilenen Doğan, AA muhabirine ağaca şekil vermenin kendisini rahatlattığını ve mutlu ettiğini söyledi.

Ağaç oymacılığına 22 yıl önce bir televizyon programından etkilenerek başladığını anlatan Doğan, "Kısa sürede oymacılığı öğrendim. Boş vakitlerimde baston ve kaşık yapıyorum. Amacım para kazanmak değil, iyi vakit geçirmek. Zaten yaptığım baston ve kaşıkları çevremdekilere hediye ediyorum." dedi.

Vaktini kahvehaneye gitmek yerine atölyesinde geçirmeyi tercih ettiğini belirten Doğan, ağaç kütüklerini işleyerek ürünler ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bazen tüm gününü atölyesinde geçirdiğini aktaran Doğan, "Evimin köşesinde oluşturduğum küçük atölyede armut ve akçaağaçtan kaşık ve baston yaparak bu sanatı geliştirdim. En güzel ürünler şimşir ağacından olur ama burada bulunmuyor. Ben de elimdekileri değerlendiriyorum. Bu işi seviyorum, bana huzur veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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