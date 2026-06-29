Haberler

69 ilde uyuşturucu operasyonu: 423 tutuklama

69 ilde uyuşturucu operasyonu: 423 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 708 kg uyuşturucu ve 2,9 milyon hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 1 haftada 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda; 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1005 şüpheli yakalanırken 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar