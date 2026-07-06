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69. IAAS Dünya Kongresi İzmir'de başladı

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Uluslararası tarım öğrencileri organizasyonu IAAS'ın 69. Dünya Kongresi, İzmir'de 'Sürdürülebilir tarım ve inovasyon' temasıyla başladı. 24 ülkeden 60 öğrenci ve genç profesyonel, tarım, çevre ve kırsal kalkınma konularını ele alıyor.

Uluslararası öğrenci organizasyonlarından International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) tarafından düzenlenen 69. IAAS Dünya Kongresi, İzmir'de başladı.

"Sürdürülebilir tarım ve inovasyon" temasıyla "Tarımın yolculuğu: Anadolu'dan dünyaya" sloganıyla düzenlenen kongre kapsamında yaklaşık 24 ülkeden 60 öğrenci ve genç profesyonel İzmir'de bir araya geldi.

Kongrenin resmi açılışı, İzmir Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (UTEM) düzenlenen törenle yapıldı.

Organizasyonun ilk etabına ev sahipliği yapan İzmir'de katılımcılar, genel kurul toplantılarında ülkelerindeki tarım, çevre, sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma çalışmalarını paylaştı.

Kongrenin İzmir programında katılımcılar, kentin tarımsal üretim kapasitesini, modern tarım teknolojilerini, tarihi ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Uluslararası öğrenciler ayrıca Efes Antik Kenti, Şirince, Zeus Mağarası ile Dikili kıyılarında gerçekleştirilecek tekne turuna katılarak Ege Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve doğal mirasını yakından tanıyacak.

İzmir'deki programın ardından kongre Bursa, Çanakkale ve Ankara'da devam edecek. Organizasyonun kapanışı ise 16 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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