677 Yaşındaki Meşe Ağacı, Türkeli'nin Kültürel Mirası Olmaya Devam Ediyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde 677 yaşındaki meşe ağacı, görkemli yapısıyla tarihe tanıklık etmeyi sürdürüyor.

İlçenin Akçabük köyündeki meşe ağacı, yıllardır köylülerin buluşma ve sohbet etme noktası oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan çalışmayla 675 yaşında olduğu tespit edilerek "anıt ağaç" olarak ilan edilen meşe ağacı, 251 santimetre gövde çapı ve 23 metre yüksekliğiyle kentin de en yaşlı ağacı olma özelliğini taşıyor.

Gölgesiyle asırlardır yöre halkına huzur veren, bayramlarda, cuma günleri ya da günün herhangi bir saati köylülerin buluşma noktası olan anıt ağaç, günümüzde çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlık ve farklı sivil toplum kuruluşlarınca zaman zaman anıt ağaç gölgesinde öğrencilere yönelik kitap okuma, resim çizme ve sohbet etkinlikleri düzenleniyor.

Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında anıt ağacın altında düzenlenen etkinliğe katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, AA muhabirine, anıt ağaçların kültürel ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Anıt ağaçların turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Bu ağaç, bulunduğumuz bölgenin geçmiş iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi verirken, aynı zamanda yerel halkın geçmişle bağ kurmasına da vesile oluyor." dedi.

Bu tür doğal mirasların gelecek kuşaklara aktarılmasının çok değerli olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu anıt ağaç bu köy için önemli olduğu kadar yöre için de çok önemli çünkü burada yaptığımız etkinlikte de ortaya konulduğu şekliyle çocuklarla, yaşlılar arasında bağ kurulduğu gibi geçmişteki atalarıyla da bağ kurma fırsatı vermekte bize. Bu anlamda bu tür ağaçların mutlaka koruma altına alınması ve koruma bilincinin geliştirilmesi önemli." diye konuştu.

"Dev dallarıyla köyümüzün merkezi olmuştur"

Akçabük köyü sakini Doğukan Karagülle ise ağaç sayesinde köylerinin bir kültür merkezi haline dönüştüğünü dile getirdi.

Bu durumdan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Karagülle, "Bu meşe ağacı, çocukluğumuzdan beri dev dallarıyla köyümüzün merkezi olmuştur. İnsanlar yol tarifi verirken koca meşeyi konumlandırır ve gidecekleri yönleri ona göre tarif ederler. Bu meşe ağacı bana göre insanlara her ilkbaharda yeşeren yapraklarıyla her yaşın bir ilkbahar olduğunu, her sonbaharda dökülen yapraklarıyla da hayatın kaçınılmaz sonunu öğretiyor. Bu ağaçtan alabileceğimiz çok dersler var." ifadelerini kullandı.