Akşehir'de "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği" devam ediyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"etkinliklerle devam ediyor.

Nasreddin Hoca Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Nasreddin Hoca'nın yalnızca bir mizah ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal da Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır yaşayan bilgeliğinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Bu yılın temsili Nasreddin Hoca'sı Müfit Can Saçıntı ise "Her şeye karşıyım, Akşehir'e ve Akşehirliye karşı değilim. Akşehirliye karşı gelmek yürek ister. Burası Garp Cephesi Karargahı, karşı olmak yürek ister." ifadelerini kullandı.

Açılış programında geleneksel Altın Eşek Ödülü de sahibini buldu.

Ödül töreninin ardından sanatçı Leonida, konser verdi.