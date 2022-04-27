66 kişinin öldüğü uçak kazasında sır perdesi aralandı! Pilot kokpitte sigara yakınca olanlar olmuş

Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden 2016 yılında havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney kesiminde düştü. Kaza nedeniyle 66 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

ÖLÜM SARMALINDAN ÖNCE ŞİDDETLİ DÖNÜŞLER YAPMIŞ

Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı. Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.

UÇAK, KOKPİTTE YAKILAN SİGARA YÜZÜNDEN DÜŞMÜŞ

Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın karakutusu Yunanistan'da bulunmuştu. Karakutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.

O DÖNEM SİGARA İÇMEK YASAK DEĞİLDİ

Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.

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