12 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu, yaşamı değişti

Kırklareli'nde 65 yaşındaki Hüseyin Kasap, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 12 yıllık sigara bağımlılığını bıraktı. Torunlarının uyarıları ve sağlık sorunları nedeniyle karar veren Kasap, yaşam kalitesinin arttığını belirtti.

Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin Kasap, sağlıklı hayat merkezinden aldığı destekle 12 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.

Üsküp beldesinde 2014'te belediye başkanlığına seçilen Kasap, aynı yıl bir arkadaşının uzattığı sigarayla tanıştı. Zamanla sigara bağımlısı olan Kasap, uyku düzensizliği, nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlıklı hayat merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğine başvuran Kasap, uygulanan ilaçlı tedavi sayesinde sigarayı bıraktı.

"Aslında her şey bir taneyle başlıyor"

Yaklaşık 5 aydır sigara kullanmayan Kasap, yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Kasap, AA muhabirine, sigarayla tanıştığı için büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sigarayla keşke hiç tanışmamış olsaydım. 'Bir taneden bir şey olmaz.' sözü var ya, aslında her şey bir taneyle başlıyor. O günden sonra 12 yıl boyunca sigara kullandım. Sağlıklı hayat merkezine geldikten sonra ise bu alışkanlıktan kurtuldum." dedi.

Torunlarının uyarıları ve yaşadığı sağlık sorunlarının sigarayı bırakma kararında etkili olduğunu ifade eden Kasap, bağımlılıktan kurtulduktan sonra uyku düzeninin düzeldiğini, nefes almasının kolaylaştığını ve günlük yaşamının daha konforlu hale geldiğini anlattı.

"Kısa bir yürüyüşte bile tıkanıyordum"

Kasap, sigara kullandığı dönemde öksürük, baş dönmesi ve nefes darlığı yaşadığını belirterek, "Kısa bir yürüyüşte bile tıkanıyordum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Evin, arabanın ve üzerimin sigara kokusundan kurtulması da ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

Torunlarının sözlerinin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Kasap, "Torunlarım elinde sigara gördüklerinde utandıklarını söylüyordu. Bu sözler, beni çok düşündürdü. Şimdi onlarla daha huzurlu vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Sigaranın sağlığa verdiği zararların geri dönülmez noktaya ulaşmadan bırakılması gerektiğini vurgulayan Kasap, başta gençler olmak üzere herkese sigaradan uzak durmaları ve ihtiyaç halinde sağlıklı hayat merkezlerinden destek almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
