Haberler

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Soner Olgun Rüzgarı

63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Soner Olgun Rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali'nde müzisyen Soner Olgun sahne aldı. Olgun, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzisyen Soner Olgun sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde, Olgun ve orkestrasına Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sahne performansı, türküleri ve hikayeleriyle beğeni toplayan sanatçı, "Nazende Sevgilim", "Nefesim Nefesine", "Göklerde Kartal Gibiydim", "Arkadaş" ve "İzmir'in Dağları" gibi şarkıları seslendirdi.

Konser sonunda Soner Olgun ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkış aldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Polis memuru beylik tabancısıyla yaşamına son verdi

Kahreden olay! Polis memuru yaşamına son verdi
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Netanyahu resmen itiraf etti: 153 ton bomba attık

Netanyahu ateşkesi ihlal ettiklerini resmen itiraf etti
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.