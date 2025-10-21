63. Uluslararası Bursa Festivali'nde Soner Olgun Rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzisyen Soner Olgun sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde, Olgun ve orkestrasına Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sahne performansı, türküleri ve hikayeleriyle beğeni toplayan sanatçı, "Nazende Sevgilim", "Nefesim Nefesine", "Göklerde Kartal Gibiydim", "Arkadaş" ve "İzmir'in Dağları" gibi şarkıları seslendirdi.

Konser sonunda Soner Olgun ve orkestrası müzikseverler tarafından uzun süre alkış aldı.